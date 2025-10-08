Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Le Ciel tout entier

Joe Wilkins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Montana, printemps 1994. Avec ses cheveux longs et son penchant pour la guitare, le jeune Justin est le portrait craché de son idole, Kurt Cobain. Elevé par un oncle abusif, Justin finit par se libérer de son emprise lors d'une scène extrêmement violente qui le contraint à prendre la fuite. Dans une autre partie du Montana, René Bouchard, un éleveur proche de la retraite, pleure le décès récent de sa femme, dont la disparition a rendu béante la fracture qui l'oppose à sa fille Lianne. Lorsque les pérégrinations de Justin le conduisent jusqu'au ranch de la famille Bouchard, le garçon est adopté par le père comme par la fi lle. Tous deux voient en lui le moyen de se réconcilier avec le monde et avec euxmêmes. Mais le passé de Justin menace de le rattraper, mettant en péril le foyer qu'il est en train de construire. Le nouveau roman de Joe Wilkins évoque avec lyrisme et authenticité la vie dans l'Ouest américain, où la rudesse côtoie en permanence la possibilité du pardon et de la réconciliation.

Par Joe Wilkins
Chez Gallmeister

|

Auteur

Joe Wilkins

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Ciel tout entier par Joe Wilkins

Commenter ce livre

 

Le Ciel tout entier

Joe Wilkins

Paru le 08/10/2025

528 pages

Gallmeister

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351783634
9782351783634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.