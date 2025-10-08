Le Ciel tout entier

Montana, printemps 1994. Avec ses cheveux longs et son penchant pour la guitare, le jeune Justin est le portrait craché de son idole, Kurt Cobain. Elevé par un oncle abusif, Justin finit par se libérer de son emprise lors d'une scène extrêmement violente qui le contraint à prendre la fuite. Dans une autre partie du Montana, René Bouchard, un éleveur proche de la retraite, pleure le décès récent de sa femme, dont la disparition a rendu béante la fracture qui l'oppose à sa fille Lianne. Lorsque les pérégrinations de Justin le conduisent jusqu'au ranch de la famille Bouchard, le garçon est adopté par le père comme par la fi lle. Tous deux voient en lui le moyen de se réconcilier avec le monde et avec euxmêmes. Mais le passé de Justin menace de le rattraper, mettant en péril le foyer qu'il est en train de construire. Le nouveau roman de Joe Wilkins évoque avec lyrisme et authenticité la vie dans l'Ouest américain, où la rudesse côtoie en permanence la possibilité du pardon et de la réconciliation.