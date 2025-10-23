Regardez ici pour voir rassemble environ 50 portraits récents de célébrités photographiées en commande pour la presse et presque autant de textes. De Sandrine Kiberlain à Jean-Pierre Raffarin en passant par Dany Boon, Elodie Gossuin, ou encore Philippe Besson, Corentin Fohlen jongle avec les contraintes, le temps restreint, les conditions limitées de lumière et d'espace et la coopération relative du modèle. Les visages et les attitudes défilent, sa technique s'affine, et son style s'épure de plus en plus. Par sa formation académique en dessin, il instille une esthétique à la fois classique et surprenante dans ses images où les mises en scènes et les jeux avec le corps formulent un cadre défini, souligné par des couleurs contrastées, des ombres marquées et des couleurs de fond souvent sombres qui captent les hautes lumières. C'est suivant ce protocole que se libère, l'improvisation de Corentin Fohlen qui vise à dévoiler une part cachée de la personne qui lui fait face. Il joue pendant quelques minutes une partition rapide avec son modèle qu'il conduit au déséquilibre en l'emportant dans son mouvement. A l'issue des prises de vues, le photographe rassemble ses idées, note quelques impressions sur les coulisses de la séance, réécrit dans la foulée et publie sur les réseaux sociaux. Souvent enthousiastes, ironiques, ou simplement factuels, ces textes lèvent le voile sur les poses et les défenses adoptées par les personnalités qui se prêtent au jeu de l'objectif, souvent perçu comme un danger dans une classe sociale (celle que l'on regarde) où l'image de soi est le principal passeport professionnel. Dans sa manière de décaler la représentation conforme, de rire du pouvoir, le photographe interroge habilement la société du spectacle, et les symboles qui la soutiennent. Hervé Le Tellier, auteur de L'Anomalie, lauréat du prix Goncourt 2020, membre de l'Oulipo, apporte en préface le contrepoint du modèle aux perceptions de Corentin Fohlen et ouvre des pistes de réflexions sur le rôle du portrait, le degré de liberté dans le cadre, le respect vivifiant des contraintes. Qui va là dans l'image ?