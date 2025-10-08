Picsou et les bit-coincoins

Le grand retour en BD du canard le plus riche du monde ! Cryptomonnaies, nouvelles technologies, réseaux sociaux : assis sur son tas d'or, Balthazar Picsou semble dépassé par son époque... Mais quand il apprend que le titre de " canard le plus riche du monde " lui est volé par le mystérieux Carsten, nouvelle fortune de la tech, son sang de canard ne fait qu'un tour. Epaulé par le génial Géo Trouvetou, et ses neveux devenus influenceurs, il se lance à corps perdu dans la modernité : monnaies virtuelles, followers et selfies façon " duckface ". Mais n'est pas Kim Kanardashian qui veut : Carsten, épaulé par les Rapetou, parvient à siphonner les comptes de Picsou dans une perfide cyberattaque ! Picsou, ruiné au milieu de son coffre vide, saura-t-il rebondir et reconquérir son empire ? Le Festival des Canes et son tapis rouge vont peut-être lui offrir une seconde chance... Quel plaisir, après toutes ces années, de voir enfin revenir Picsou en bande dessinée ! Reprise fidèle de la série culte par deux auteurs explosifs, ce premier album redonne vie à l'univers de Disney dans sa loufoquerie et son suspense habituels. Mais si le canard aussi célèbre pour ses montagnes de pièces d'or que pour sa radinerie est resté le même, le monde a changé : c'est tout le sel de cette histoire trépidante, qui voit s'affronter les générations sur fond de choc technologique et de réseaux sociaux. L'ironie politique de Jul et la virtuosité du trait de Keramidas font de ce livre un événement pour toutes les générations de lecteurs de Picsou.