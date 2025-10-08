Les audionautes

Depuis Ulysse, nous restons sourds aux chants du monde, oublieux des puissances partout à l'oeuvre et des êtres vivants qui en procèdent. Les sirènes d'Homère chantent pourtant "tout ce qui advient sur la terre féconde" ; en les écoutant, le héros antique se faisait le premier "audionaute". Dans son sillage, Caroline Audibert est partie à la rencontre des audionautes d'aujourd'hui qui naviguent à l'oreille à travers les sonorités de la Terre. Des Alpes à l'Amazonie, de la taïga russe aux laboratoires high-tech et jusque dans les lieux les plus abîmés, l'autrice redécouvre le monde à travers un sens racinaire et malmené : l'écoute. Au fil de ses pérégrinations, ses oreilles - et les nôtres - s'ouvrent, s'affinent, l'augmentent et l'engagent toujours plus avant dans une écologie du lien, voire de la réparation. "Si nous faisions pousser nos oreilles, le monde en serait changé" : telle est la proposition de ce récit immersif, poétique et initiatique. Au coeur des vacillements planétaires, une invitation à rejoindre une communauté à l'écoute des chants de la Terre, qu'il ne tient qu'à nous de faire grandir.