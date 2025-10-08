Inscription
Les audionautes

Caroline Audibert

Depuis Ulysse, nous restons sourds aux chants du monde, oublieux des puissances partout à l'oeuvre et des êtres vivants qui en procèdent. Les sirènes d'Homère chantent pourtant "tout ce qui advient sur la terre féconde" ; en les écoutant, le héros antique se faisait le premier "audionaute". Dans son sillage, Caroline Audibert est partie à la rencontre des audionautes d'aujourd'hui qui naviguent à l'oreille à travers les sonorités de la Terre. Des Alpes à l'Amazonie, de la taïga russe aux laboratoires high-tech et jusque dans les lieux les plus abîmés, l'autrice redécouvre le monde à travers un sens racinaire et malmené : l'écoute. Au fil de ses pérégrinations, ses oreilles - et les nôtres - s'ouvrent, s'affinent, l'augmentent et l'engagent toujours plus avant dans une écologie du lien, voire de la réparation. "Si nous faisions pousser nos oreilles, le monde en serait changé" : telle est la proposition de ce récit immersif, poétique et initiatique. Au coeur des vacillements planétaires, une invitation à rejoindre une communauté à l'écoute des chants de la Terre, qu'il ne tient qu'à nous de faire grandir.

Par Caroline Audibert
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Caroline Audibert

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Biodiversité, nature

Les audionautes

Caroline Audibert

Paru le 08/10/2025

464 pages

Actes Sud Editions

24,00 €

9782330213305
