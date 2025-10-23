La Noyée de Carnac

A Carnac, Baptiste enquête sur la mort de sa fille. Excellente nageuse, Sophie n'aurait jamais pu se noyer après le naufrage d'un voilier. L'affaire a été classée, mais Baptiste ne croit pas à la thèse de l'accident. Après le succès de La Petite Fille du phare et de La Disparue de Belle-Ile , le nouveau suspense de Christophe Ferré. Nouveau en poche, le dernier suspense de l'auteur de La Petite Fille du phare et de La Disparue de Belle-Ile Par une nuit de tempête, un voilier se fracasse sur des rochers au large de Carnac. Au petit matin, on découvre sur la plage le corps sans vie de Sophie Millet, jeune chercheuse en Histoire venue étudier dans la région sépultures anciennes et traditions celtiques. Après de longs mois, l'affaire est classée. Refusant de souscrire à la thèse de la noyade accidentelle, Baptiste, le père de Sophie, se rend en Bretagne pour reconstituer l'emploi du temps de sa fille avant le drame... et tenter de faire émerger la vérité. " Fausses pistes et rebondissements rythment ce suspense au dénouement inattendu. " Babelio