Utopies

Milo Manara

ActuaLitté
Inventer et réinventer le monde On connait le maestro de la bande dessinée, mais on oublie l'illustrateur hors pair qu'est Manara. En cette année 2025 où il fête ses 80 ans, les éditions Glénat complètent l'hommage à ce génie du dessin, après la réédition en intégrale nouvellement retraduite de la saga Giuseppe Bergman, par un nouveau recueil d'images 100 % inédites. Ce beau livre rassemble une vaste production (créations pour des affiches de films et de festivals, des étiquettes pour des spiritueux, des décors de théâtre, des fresques décoratives, de la publicité...) et bien évidemment des portraits de femmes, réelles ou fantasmées. Un ouvrage magnifique et un cadeau idéal pour célébrer la beauté, l'art et les femmes, muses intemporelles de Milo Manara, qui l'ont inspiré tout au long de sa carrière.

Par Milo Manara
Chez Glénat

|

Auteur

Milo Manara

Editeur

Glénat

Genre

Mouvements artistiques

Utopies

Milo Manara

Paru le 21/01/2026

208 pages

Glénat

35,00 €

ActuaLitté
9782344072592
© Notice établie par ORB
