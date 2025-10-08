Inscription
Aux animaux la guerre

Nicolas Mathieu

Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été, un ou deux reportages sur France 3 Lorraine Champagne-Ardenne, et "basta". Sauf que les usines sont pleines de types n'ayant plus rien à perdre. Comme ces deux qui ont la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps entre Epinal et Nancy. Une fille, un Colt . 45, la neige, à partir de là, tout s'enchaîne... Nouvelle édition.

Par Nicolas Mathieu
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Nicolas Mathieu

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Aux animaux la guerre

Nicolas Mathieu

Paru le 08/10/2025

448 pages

Actes Sud Editions

10,20 €

9782330212544
