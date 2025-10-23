Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Louis Grodecki et Robert Branner

Arnaud Timbert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une édition critique de la correspondance épistolaire entre les célèbres historiens de l'art médiéval, le Français Louis Grodecki et l'Américain Robert Branner, théâtre d'une célèbre dispute scientifique sur les monuments gothiques d'Ile-de-France. La correspondance entre Louis Grodecki (1910-1982) et Robert Branner (1927-1973), deux historiens majeurs de l'architecture médiévale, dévoile un dialogue scientifique unique, dans lequel se mêlent idées, visions, sentiments et émotions. Les échanges de ces deux savants permettent de comprendre comment s'effectue le choix des sujets, comment s'élabore une interprétation ou s'échafaude une méthode, et comment l'historien de l'art, d'intuition en hypothèse, bâtit un récit conditionné par sa sensibilité autant que par le contexte culturel dans lequel il exerce son métier. La densité intellectuelle et l'intensité humaine de cette correspondance permettent aussi d'apprécier l'ampleur des débats qui animent les mondes académiques français, états-uniens et allemands, débats dont la richesse, souvent teintée de violence, engendre un savoir nouveau au détriment des amitiés. Les lettres ici présentées proviennent du fonds Branner à l'université Columbia (New York) et sont pour une très grande part inédites.

Par Arnaud Timbert
Chez Presses universitaires de Strasbourg

|

Auteur

Arnaud Timbert

Editeur

Presses universitaires de Strasbourg

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Louis Grodecki et Robert Branner par Arnaud Timbert

Commenter ce livre

 

Louis Grodecki et Robert Branner

Arnaud Timbert

Paru le 23/10/2025

410 pages

Presses universitaires de Strasbourg

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034402601
9791034402601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.