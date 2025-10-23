Louis Grodecki et Robert Branner

Une édition critique de la correspondance épistolaire entre les célèbres historiens de l'art médiéval, le Français Louis Grodecki et l'Américain Robert Branner, théâtre d'une célèbre dispute scientifique sur les monuments gothiques d'Ile-de-France. La correspondance entre Louis Grodecki (1910-1982) et Robert Branner (1927-1973), deux historiens majeurs de l'architecture médiévale, dévoile un dialogue scientifique unique, dans lequel se mêlent idées, visions, sentiments et émotions. Les échanges de ces deux savants permettent de comprendre comment s'effectue le choix des sujets, comment s'élabore une interprétation ou s'échafaude une méthode, et comment l'historien de l'art, d'intuition en hypothèse, bâtit un récit conditionné par sa sensibilité autant que par le contexte culturel dans lequel il exerce son métier. La densité intellectuelle et l'intensité humaine de cette correspondance permettent aussi d'apprécier l'ampleur des débats qui animent les mondes académiques français, états-uniens et allemands, débats dont la richesse, souvent teintée de violence, engendre un savoir nouveau au détriment des amitiés. Les lettres ici présentées proviennent du fonds Branner à l'université Columbia (New York) et sont pour une très grande part inédites.