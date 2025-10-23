Escape Box Minecraft

SAUREZ-VOUS ECHAPPER AUX DANGERS DE MINECRAFT ? Vous avez 45 minutes pour résoudre les énigmes ! Dans cette boîte, découvrez trois scénarios haletants dans l'univers de Minecraft : protégez votre village de l'invasion des zombies, fuyez la terrible Crypte Spectacle dans laquelle vous avez été enfermés et sauver la capitale du diabolique Hacker Pharaon qui a répandu un méga virus... De Minecraft à Minecraft Earth, en passant par Minecraft Dungeons, découvrez trois aventures délirantes dans l'univers de votre jeu vidéo préféré ! Saurez-vous déjouer ensemble les mystères de Minecraft ? Cette escape box contient : 1 livret de règles 3 livrets de scénarios (Minecraft, Minecraft Dungeons et Minecraft Earth) 120 cartes à dissimuler partout 3 bandes-son de 45 minutes pour vous évader dans votre jeu vidéo préféré 2 postersA partir de 8 ans 2 à 5 joueurs + 1 maître du jeu 45 minutes et pas une de plus Tout public