Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Escape Box Minecraft

Hal Winter, Stéphane Anquetil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SAUREZ-VOUS ECHAPPER AUX DANGERS DE MINECRAFT ? Vous avez 45 minutes pour résoudre les énigmes ! Dans cette boîte, découvrez trois scénarios haletants dans l'univers de Minecraft : protégez votre village de l'invasion des zombies, fuyez la terrible Crypte Spectacle dans laquelle vous avez été enfermés et sauver la capitale du diabolique Hacker Pharaon qui a répandu un méga virus... De Minecraft à Minecraft Earth, en passant par Minecraft Dungeons, découvrez trois aventures délirantes dans l'univers de votre jeu vidéo préféré ! Saurez-vous déjouer ensemble les mystères de Minecraft ? Cette escape box contient : 1 livret de règles 3 livrets de scénarios (Minecraft, Minecraft Dungeons et Minecraft Earth) 120 cartes à dissimuler partout 3 bandes-son de 45 minutes pour vous évader dans votre jeu vidéo préféré 2 postersA partir de 8 ans 2 à 5 joueurs + 1 maître du jeu 45 minutes et pas une de plus Tout public

Par Hal Winter, Stéphane Anquetil
Chez 404 Editions

|

Auteur

Hal Winter, Stéphane Anquetil

Editeur

404 Editions

Genre

Escape Game

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Escape Box Minecraft par Hal Winter, Stéphane Anquetil

Commenter ce livre

 

Escape Box Minecraft

Hal Winter, Stéphane Anquetil

Paru le 30/10/2025

56 pages

404 Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032410318
9791032410318
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.