Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Giuseppe Antonio Borgese

Stefano Magni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre analyse les écrits idéologiques de G. A. Borgese, révélant ainsi un intellectuel dont la réflexion sur la démocratie et la souveraineté reste d'une étonnante actualité. Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), Italien germaniste de formation, époux de la fille de Thomas Mann, journaliste actif et romancier, est resté en marge des grandes figures intellectuelles du xxe siècle. Connu comme critique littéraire, il fut pourtant aussi un penseur engagé, un antifasciste résolu et atypique, un utopiste original ainsi qu'un théoricien du fédéralisme mondial. Ce livre propose une lecture renouvelée de son parcours, de son engagement initial dans le nationalisme italien à son rejet du totalitarisme, et met en lumière son évolution vers un fédéralisme utopiste, notamment à travers ses écrits publiés aux Etats-Unis, dans lesquels il élabore une réflexion sur la gouvernance mondiale et la démocratie. De Guerra delle idee, manifeste de son interventionnisme militant pendant la Grande Guerre, à Rubè, récit des désillusions de l'après-guerre, de Goliath, analyse sardonique et percutante du fascisme, jusqu'aux Preliminary Drafts of a World Constitution, où il imagine un ordre mondial fondé sur la justice, cet ouvrage révèle un Borgese tiraillé entre idéalisme et lucidité. En le replaçant parmi les grands intellectuels de son temps, cette étude ouvre une voie nouvelle et interroge l'actualité de ses idées face aux défis contemporains. Elle montre comment son itinéraire d'exilé l'a conduit à redéfinir les rapports entre nation, souveraineté et universalité. Borgese apparaît ainsi comme un témoin majeur des bouleversements du xxe siècle.

Par Stefano Magni
Chez Presses de L'Université de Provence

|

Auteur

Stefano Magni

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Giuseppe Antonio Borgese par Stefano Magni

Commenter ce livre

 

Giuseppe Antonio Borgese

Stefano Magni

Paru le 23/10/2025

170 pages

Presses de L'Université de Provence

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032005736
9791032005736
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.