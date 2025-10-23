Ce livre analyse les écrits idéologiques de G. A. Borgese, révélant ainsi un intellectuel dont la réflexion sur la démocratie et la souveraineté reste d'une étonnante actualité. Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), Italien germaniste de formation, époux de la fille de Thomas Mann, journaliste actif et romancier, est resté en marge des grandes figures intellectuelles du xxe siècle. Connu comme critique littéraire, il fut pourtant aussi un penseur engagé, un antifasciste résolu et atypique, un utopiste original ainsi qu'un théoricien du fédéralisme mondial. Ce livre propose une lecture renouvelée de son parcours, de son engagement initial dans le nationalisme italien à son rejet du totalitarisme, et met en lumière son évolution vers un fédéralisme utopiste, notamment à travers ses écrits publiés aux Etats-Unis, dans lesquels il élabore une réflexion sur la gouvernance mondiale et la démocratie. De Guerra delle idee, manifeste de son interventionnisme militant pendant la Grande Guerre, à Rubè, récit des désillusions de l'après-guerre, de Goliath, analyse sardonique et percutante du fascisme, jusqu'aux Preliminary Drafts of a World Constitution, où il imagine un ordre mondial fondé sur la justice, cet ouvrage révèle un Borgese tiraillé entre idéalisme et lucidité. En le replaçant parmi les grands intellectuels de son temps, cette étude ouvre une voie nouvelle et interroge l'actualité de ses idées face aux défis contemporains. Elle montre comment son itinéraire d'exilé l'a conduit à redéfinir les rapports entre nation, souveraineté et universalité. Borgese apparaît ainsi comme un témoin majeur des bouleversements du xxe siècle.