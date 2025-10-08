Inscription
#Polar

Douze petits bibliothécaires

Miranda James, Pennec guillaume Le, Guillaume Le Pennec

ActuaLitté
L'Association des bibliothèques universitaires du Sud se réunit cette année à Athena. Petits fours et retrouvailles sont au programme. Hélas, certains invités sont moins agréables à revoir que d'autres, à l'instar de Gavin Fong... Ambitieux, cruel, mesquin - en un mot : tout à fait insupportable -, cet ancien camarade de promotion de Charlie n'a rien perdu de son talent pour se mettre à dos celles et ceux qu'il croise. Pas étonnant que sa mort, toute spectaculaire qu'elle soit, ne chagrine pas grand monde. Mais lorsqu'une deuxième victime est découverte, Charlie et Diesel doivent identifier le coupable avant que la panique ne s'empare de tous les bibliothécaires du coin !

Par Miranda James, Pennec guillaume Le, Guillaume Le Pennec
Chez J'ai lu

Auteur

Miranda James, Pennec guillaume Le, Guillaume Le Pennec

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Douze petits bibliothécaires

Miranda James trad. Pennec guillaume Le, Guillaume Le Pennec

Paru le 08/10/2025

352 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290416976
