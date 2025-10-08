Inscription
#Album jeunesse

L'Incroyable Maison de la forêt

Elena Selena

ActuaLitté
Un formidable livre pop-up dans lequel une maison grandit, grandit pour accueillir tous les amis de la forêt. Ce matin, Souris s'affaire devant sa maisonnette. Elle prépare quelque chose de grand. Hérisson passe par là et propose de l'aider. Puis viennent tour à tour Ecureuil, Grenouille et Mésange. Chacun apporte son aide pour préparer la belle surprise. Il ne manque plus qu'Escargot, qui heureusement arrive juste à temps pour faire la fête autour d'un grand sapin richement décoré. Joyeux Noël ! A chaque étape, la maison de Souris s'agrandit, se dépliant en volume sur la double page, jusqu' à former un véritable palais pour fêter l'hiver !

Par Elena Selena
Chez Editions Didier

|

Auteur

Elena Selena

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

L'Incroyable Maison de la forêt

Elena Selena

Paru le 08/10/2025

14 pages

Editions Didier

13,90 €

ActuaLitté
9782278132768
© Notice établie par ORB
