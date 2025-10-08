L'Incroyable Maison de la forêt

Un formidable livre pop-up dans lequel une maison grandit, grandit pour accueillir tous les amis de la forêt. Ce matin, Souris s'affaire devant sa maisonnette. Elle prépare quelque chose de grand. Hérisson passe par là et propose de l'aider. Puis viennent tour à tour Ecureuil, Grenouille et Mésange. Chacun apporte son aide pour préparer la belle surprise. Il ne manque plus qu'Escargot, qui heureusement arrive juste à temps pour faire la fête autour d'un grand sapin richement décoré. Joyeux Noël ! A chaque étape, la maison de Souris s'agrandit, se dépliant en volume sur la double page, jusqu' à former un véritable palais pour fêter l'hiver !