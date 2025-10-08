The Broken Soul

Fall Davies, pourtant peu habituée à mentir, fait croire qu'elle viendra accompagnée au mariage de sa soeur. Il lui reste alors un mois pour trouver l'homme idéal. Le charismatique Max O'Donnel, quant à lui, a menti toute sa vie. Et c'est un énième mensonge qui l'a amené à l'hôpital, où il se rend compte qu'il ne lui reste rien, sa carrière et sa place dans l'équipe des Giants étant compromises. Il décide alors de montrer son vrai visage et de jouer la carte de l'honnêteté. Or c'est à ce moment-là que Fall, son infirmière, lui demande de prétendre être son petit ami parfait. Et tout le monde le sait : Max n'a jamais su résister à Fall...