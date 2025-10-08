Inscription
#Roman francophone

The Broken Soul

Alice Desmerveilles

ActuaLitté
Fall Davies, pourtant peu habituée à mentir, fait croire qu'elle viendra accompagnée au mariage de sa soeur. Il lui reste alors un mois pour trouver l'homme idéal. Le charismatique Max O'Donnel, quant à lui, a menti toute sa vie. Et c'est un énième mensonge qui l'a amené à l'hôpital, où il se rend compte qu'il ne lui reste rien, sa carrière et sa place dans l'équipe des Giants étant compromises. Il décide alors de montrer son vrai visage et de jouer la carte de l'honnêteté. Or c'est à ce moment-là que Fall, son infirmière, lui demande de prétendre être son petit ami parfait. Et tout le monde le sait : Max n'a jamais su résister à Fall...

Par Alice Desmerveilles
LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Alice Desmerveilles

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romance sexy

The Broken Soul

Alice Desmerveilles

Paru le 08/10/2025

552 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

ActuaLitté
9782253907923
