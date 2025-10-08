Vacances tous risques

God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d'Agatha Raisin, a disparu, renonçant à lui passer la bague au doigt comme il le lui avait promis ! Délaissant son village des Cotswolds pour Chypre, où James et elles avaient prévu de célébrer leur lune de miel, la détective part sur les traces de l'élu de son coeur, bien décidée à lui remettre la main dessus. Mais à peine l'a-t-elle retrouvé qu'une touriste britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l'enquête, quitte à laisser filer son fiancé, las de ses excentricités... Comme toujours avec cette sacrée Agatha, les vacances tournent au carnage. Pascale Frey, Elle. Traduit de l'anglais par Jacques Bosser.