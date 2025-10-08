Inscription
#Polar

Vacances tous risques

M. C. Beaton, Jacques Bosser

ActuaLitté
God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d'Agatha Raisin, a disparu, renonçant à lui passer la bague au doigt comme il le lui avait promis ! Délaissant son village des Cotswolds pour Chypre, où James et elles avaient prévu de célébrer leur lune de miel, la détective part sur les traces de l'élu de son coeur, bien décidée à lui remettre la main dessus. Mais à peine l'a-t-elle retrouvé qu'une touriste britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l'enquête, quitte à laisser filer son fiancé, las de ses excentricités... Comme toujours avec cette sacrée Agatha, les vacances tournent au carnage. Pascale Frey, Elle. Traduit de l'anglais par Jacques Bosser.

Par M. C. Beaton, Jacques Bosser
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

M. C. Beaton, Jacques Bosser

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Vacances tous risques

M. C. Beaton trad. Jacques Bosser

Paru le 08/10/2025

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

9782253253358
