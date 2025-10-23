Des pâtisseries séculaires de Paris aux boulangeriesartisanales cachées de Tokyo, ce livre est un plaisir visuel et sensoriel. Découvrez les histoires réconfortantes qui se cachent derrière les boutiquesfamiliales, les pâtissiers innovants et les traditions boulangères ancestrales. De superbes photographies illustrent le charme de chaque boulangerie, des foursà pain rustiques aux présentations de gâteaux exquis. Découvrez les ingrédientssecrets, les influences culturelles et la passion qui font de chaque boulangerieun produit unique.