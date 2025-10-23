Inscription
Pain

Cristina Ramis

Des pâtisseries séculaires de Paris aux boulangeriesartisanales cachées de Tokyo, ce livre est un plaisir visuel et sensoriel. Découvrez les histoires réconfortantes qui se cachent derrière les boutiquesfamiliales, les pâtissiers innovants et les traditions boulangères ancestrales. De superbes photographies illustrent le charme de chaque boulangerie, des foursà pain rustiques aux présentations de gâteaux exquis. Découvrez les ingrédientssecrets, les influences culturelles et la passion qui font de chaque boulangerieun produit unique.

Chez Loft Publications

Auteur

Editeur

Genre

Paru le 06/11/2025

240 pages

45,00 €

9788499365664
