#Imaginaire

Terres Perdues

Stephen King, Gérard Lebec, Christiane Poulain

Roland de Gilead et ses compagnons Eddie et Susannah poursuivent leur chemin en direction des Terres Perdues, nouvelle étape vers la Tour Sombre. Or le Pistolero perdra l'esprit s'il ne sauve pas Jake, ce garçon qu'il a déjà trahi mais qu'il n'oublie pas. Comment le ramener vers l'Entre-Deux-Mondes aride et périlleux dans lequel ils cheminent ? Il existe peut-être une clé à cette énigme, une clé que seul Eddie peut façonner. Il leur faudra dès lors traverser Lud, cité livrée au chaos, et affronter Blaine, le monorail fou, dont ils devront déjouer les pièges, au risque d'y perdre la vie... et d'échouer dans cette quête devenue leur raison d'être.

Par Stephen King, Gérard Lebec, Christiane Poulain
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephen King, Gérard Lebec, Christiane Poulain

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Terres Perdues

Stephen King trad. Gérard Lebec, Christiane Poulain

Paru le 14/01/2026

528 pages

J'ai lu

10,00 €

9782290424926
