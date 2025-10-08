Inscription
Pour le meilleur et pour le pire

M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier

ActuaLitté
Incroyable mais vrai : James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinqua Agatha Raisin ! Mais la fête tourne court lorsque Jimmy, son ancien mari qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieuse, Agatha manque de l'étrangler quand James s'enfuit, l'abandonnant au pied de l'autel. Alors, quand Jimmy est retrouvé assassiné le lendemain, Agatha et James sont les premiers suspects. Ils devront donc mener cette enquête ensemble pour laver leur réputation. C'est comme si la Miss Marple d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des moeurs de cougar, un humour caustique et mangé de la vache folle. On est en Angleterre... C'est un régal. Le Point. Traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier.

Par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Pour le meilleur et pour le pire

M. C. Beaton trad. Françoise Du Sorbier

Paru le 08/10/2025

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

9782253253341
