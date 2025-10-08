Pour le meilleur et pour le pire

Incroyable mais vrai : James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinqua Agatha Raisin ! Mais la fête tourne court lorsque Jimmy, son ancien mari qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieuse, Agatha manque de l'étrangler quand James s'enfuit, l'abandonnant au pied de l'autel. Alors, quand Jimmy est retrouvé assassiné le lendemain, Agatha et James sont les premiers suspects. Ils devront donc mener cette enquête ensemble pour laver leur réputation. C'est comme si la Miss Marple d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des moeurs de cougar, un humour caustique et mangé de la vache folle. On est en Angleterre... C'est un régal. Le Point. Traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier.