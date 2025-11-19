Inscription
#Roman francophone

Minuit dans le jardin du bien et du mal

Thierry Piélat, John Berendt

"J'ai été entraîné dans une aventure peuplée par une série d'événements étranges, y compris un meurtre". Savannah, Géorgie, une ville orgueilleusement repliée sur elle-même depuis des siècles, dernier vestige du vieux Sud. John Berendt, journaliste new-yorkais, y débarque par hasard. Il rencontre des personnages extravagants et est le témoin d'événements extraordinaires, en particulier du meurtre d'un certain Danny Hansford, dont est accusé un riche antiquaire. Avec une minutie d'entomologiste et un humour étourdissant, John Berendt, à la fois guide, romancier et sociologue, nous livre le récit d'un procès-fleuve qui va déchaîner les passions...

Par Thierry Piélat, John Berendt
Chez J'ai lu

|

Auteur

Thierry Piélat, John Berendt

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Minuit dans le jardin du bien et du mal

John Berendt trad. Thierry Piélat

Paru le 19/11/2025

608 pages

J'ai lu

10,50 €

9782290418536
