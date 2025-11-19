Minuit dans le jardin du bien et du mal

"J'ai été entraîné dans une aventure peuplée par une série d'événements étranges, y compris un meurtre". Savannah, Géorgie, une ville orgueilleusement repliée sur elle-même depuis des siècles, dernier vestige du vieux Sud. John Berendt, journaliste new-yorkais, y débarque par hasard. Il rencontre des personnages extravagants et est le témoin d'événements extraordinaires, en particulier du meurtre d'un certain Danny Hansford, dont est accusé un riche antiquaire. Avec une minutie d'entomologiste et un humour étourdissant, John Berendt, à la fois guide, romancier et sociologue, nous livre le récit d'un procès-fleuve qui va déchaîner les passions...