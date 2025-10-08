Inscription
#Polar

Mör

Johana Gustawsson, Johanna Gustawsson

ActuaLitté
Torvsjön, 16 juillet 2015. Sur les rives d'un lac, on découvre le cadavre dépecé d'une femme. Ses seins, ses fesses, ses cuisses et ses hanches ont été amputés. Londres, le lendemain matin. La profileuse Emily Roy est appelée sur les lieux d'une disparition inquiétante : l'actrice Julianne Bell a été enlevée à l'aube et ses chaussures retrouvées à proximité de chez elle, emballées dans un sac de congélation. Ces deux crimes portent la signature de Richard Hemfield, le " tueur de Tower Hamlets " , enfermé à perpétuité à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. Dix ans plus tôt, il a été reconnu coupable du meurtre de six femmes et de celui de l'ancien compagnon de l'écrivaine Alexis Castells. Comment alors expliquer que l'horreur recommence ?

Par Johana Gustawsson, Johanna Gustawsson
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Johana Gustawsson, Johanna Gustawsson

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

