Durabilité et RSE

Alain Burlaud, Maria Niculescu

Maria NICULESCU, Professeur des universités, Directeur du Centre d'études approfondies de durabilité (CeSAD) & Alain BURLAUD, Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers Les preuves scientifiques sur le rôle de l'homme dans le réchauffement planétaire s'accumulent et alertent sur l'urgence d'agir. Les questions de durabilité sont au coeur des discours de tous les responsables : - qui élaborent les politiques publiques ; - qui produisent les normes d'information en matière de durabilité ; - qui produisent les informations (responsables RSE, professionnels du chiffre, consultants) ; - qui auditent les informations (commissaires aux comptes) ; - qui analysent les informations ; et - qui décident au vu de ces informations. Le présent ouvrage développe des sujets d'intérêt majeur issus notamment de la récente réglementation européenne en matière de finance durable et de reporting de durabilité, en faisant apparaître en filigrane le chemin parcouru depuis le Rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance. L'accent est mis sur la transparence de l'information sous l'angle de la double matérialité, sur la mesure et l'analyse des performances en matière de durabilité et sur le renforcement de la confiance dans le reporting de durabilité faisant l'objet d'un audit. Les besoins d'information, de sensibilisation et de formation en matière de durabilité sont considérables. Un grand nombre d'entreprises, principalement de grande taille, ainsi que des entités de leur chaîne de valeur, sont désormais concernées par de nouvelles exigences en matière de reporting de durabilité. L'information est censée répondre aux besoins de toutes les parties prenantes de l'entreprise, qui trouveront dans cet ouvrage un guide clair et accessible pour comprendre les enjeux et mettre en place des pratiques responsables. Il concerne un large spectre de professionnels (cadres et dirigeants, experts-comptables, auditeurs, analystes ESG, analystes financiers, agences de notation, juristes et ingénieurs), d'enseignants et d'étudiants en management (IAE, masters, écoles de management, doctorat et futurs ingénieurs).

Durabilité et RSE

Paru le 19/11/2025

480 pages

39,00 €

9782216175826
