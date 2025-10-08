Ce qui reste en forêt

Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française Un homme a disparu. Aux abords de la station scientifique de Japigny, en pleine forêt amazonienne, les équipes de la gendarmerie parties à sa recherche ont la stupeur de trouver un cadavre dont le légiste ne va pas tarder à révéler qu'il a les poumons remplis d'eau. Qui a noyé Serge Feuerstein ? Alors que les soupçons se portent très vite sur les orpailleurs dont le chantier clandestin est installé non loin, le lieutenant Girbal ne peut s'empêcher d'établir un lien entre la découverte énigmatique en Guyane d'une dépouille d'albatros, oiseau des terres australes, et le décès du naturaliste. Sous le choc de la révélation de l'existence d'un frère inconnu, le capitaine Anato est quant à lui plus que jamais déchiré entre les conflits d'ordre personnel et les turbulences d'une enquête qui répand le chaos. Colin Niel signe un roman prenant, tendu de fausses pistes, dans lequel l'intrigue policière croise le récit d'aventure sur l'un des derniers territoires vierges de la planète. Prix Sang pour Sang Polar.