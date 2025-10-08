Inscription
#Essais

Le roman des artistes

Dan Franck

ActuaLitté
Voici le deuxième volume de la tétralogie, Le roman des Artistes, qui raconte, de 1820 à 1885, la vie de tous les grands créateurs depuis la révolution romantique jusqu'aux pastels de l'impressionnisme. Le cadre historique de ce deuxième volume, qui court de 1847 à 1860, est rythmé par les révolutions de 1848 et les changements de régimes politiques qui déterminent la vie des artistes engagés, condamnés pour les uns à l'exil (Hugo réfugié à Bruxelles puis à Jersey, enfin à Guernesey), pour les autres à la censure (le procès de Flaubert pour Madame Bovary et de Baudelaire pour Les Fleurs du mal), tandis que d'autres encore jouent un rôle historique de premier plan (Lamartine proclame la Deuxième République en 1848, Tocqueville siège à l'Assemblée, Dumas, Balzac et Eugène Sue se présentent aux élections...) Les querelles esthétiques redoublent ici les révolutions politiques. On retrouve dans cette décennie les écrivains du premier tome (Dumas, Hugo, Balzac, Lamartine, Musset, Vigny, Mérimée, Nerval, George Sand, Théophile Gautier, Chateaubriand, Baudelaire, auxquels s'ajoutent Flaubert, les frères Goncourt, Louise Colet...). Côté peinture, Delacroix et Ingres sont rejoints par Corot, Millet, Courbet... Nadar incarne les débuts de la photographie... Autant de personnages de chair et de sang dont nous partageons les combats, les amitiés, les amours passionnées, les querelles, les brouilles et les réconciliations, le génie et les bassesses. Et voici que tous ces artistes qui sont devenus pour nous des "classiques" quittent la poussière des étagères et des bancs d'école pour s'ébrouer au grand vent de l'Histoire, dans un tourbillon palpitant où ils inventent la presse et la littérature modernes, se battent sur les barricades, publient des pamphlets dévastateurs...

Par Dan Franck
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Dan Franck

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Critique

Le roman des artistes

Dan Franck

Paru le 08/10/2025

416 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

9782246843474
