#Essais

Histoire du Maghreb de la fin du XVIIIe siècle aux Printemps arabes

Majid Embarech

L'ambition de ce livre est d'écrire une " autre " histoire du Maghreb, une histoire " totale " et non centrée uniquement sur la guerre d'Algérie et les phénomènes de violence, d'affrontements armés ou de radicalité religieuse. Présentant des concepts et des modèles tels que la colonisation, l'islam, la civilisation, l'impérialisme, la religion, le nationalisme, la guerre civile, etc. , cet ouvrage entend proposer une synthèse intégrant les connaissances historiques les plus récentes. Il repose en particulier sur l'analyse des faits et des jeux d'acteurs multiples qui composent le tissu des sociétés maghrébines. Le livre présente le profond renouvellement historiographique des études historiques sur le Maghreb, avec l'analyse des apports de l'histoire des femmes, des minorités religieuses et ethniques, l'étude des rapports villes-campagnes et, plus largement, des circulations humaines, économiques et culturelles reliant les trois pays du Maghreb entre eux, tout en soulignant la complexité de leurs interactions avec l'Europe (de même qu'avec le reste de l'Occident), l'Afrique et le monde arabe. En proposant une approche globale et transversale, qui dresse un panorama politique, économique, culturel et sociétal d'une région complexe, l'ouvrage souhaite faire comprendre l'histoire d'une région marquée par les héritages arabo-berbères et l'islam mais aussi par les transformations du monde contemporain qui ont eu lieu depuis deux siècles (colonisation, révolution technico-économique, mondialisation, etc.). Pour ce faire, il entend proposer une vaste synthèse fondée sur une temporalité de longue durée : de l'histoire précoloniale, de la présence coloniale et de la construction de modèles nationaux depuis les indépendances.

Chez Armand Colin

Auteur

Editeur

Genre

Ouvrages généraux

Paru le 19/11/2025

531 pages

37,00 €

9782200642174
