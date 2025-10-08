Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Une mère en fuite

Michka Assayas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ma mère a toujours été un mystère. Sa vie, sa façon d'être, son histoire. D'origine hongroise, mariée en premières noces à un grand aristocrate de son pays, réfugiée en France après la Seconde Guerre Mondiale, naturalisée après son remariage avec mon père, elle m'a toujours donné l'impression que l'essentiel de sa vie s'était déroulé avant ma naissance. La suite m'a toujours semblé à distance de mon enfance et de ma jeunesse. J'habitais dans un hameau de la vallée de Chevreuse avec mon père. Ma mère, elle, vivait à Paris. Elle venait régulièrement nous rendre visite. Je savais peu de chose de la vie qu'elle menait. Dessinatrice de mode, créatrice de la première collection de prêt-à-porter pour la maison Hermès, elle a été pour moi un personnage insaisissable à la présence intermittente. Capable d'une vraie tendresse comme d'une grande froideur, elle m'a transmis le goût de la féérie et du merveilleux. Une exigence terrible. Et de nombreuses fragilités aussi. J'ai tenté de relier tous les fils qui m'ont attaché à elle, en particulier celui d'une sensualité aussi intense que réprimée, dont les sources viennent sans doute en partie du protestantisme calviniste dont elle était l'héritière. Le regard qui est le mien est celui d'un enfant à la fois déconcerté et émerveillé. La découverte tardive de son journal intime, dans laquelle elle a fait le récit d'une grande passion malheureuse pour André Malraux, m'a permis de mieux comprendre ses zones d'ombre. Ma mère aura a été avant tout une grande amoureuse d'un autre temps, rêveuse, romanesque, assez seule, et vers qui aujourd'hui encore, et par les mots, j'essaie de tendre la main. "

Par Michka Assayas
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Michka Assayas

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une mère en fuite par Michka Assayas

Commenter ce livre

 

Une mère en fuite

Michka Assayas

Paru le 08/10/2025

200 pages

Grasset & Fasquelle

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246797555
9782246797555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.