Radioactive

Au terme de cinquante ans de carrière à Radio France, après avoir pratiqué la radio sous toutes ses formes jusqu'à la direction éditoriale des antennes, Laurence Bloch raconte pour la première fois ses itinéraires personnels et professionnels. De la famille auvergnate maternelle au judaïsme paternel longtemps tu, de la stagiaire à France Culture fraîchement diplômée de l'Institut d'études politiques débarquant dans un monde d'hommes volontiers machistes, à la jeune femme déterminée qui incarnera la promesse d'un audiovisuel public exigeant et accessible à tous. A la tête de France Inter, dont elle fera la radio la plus écoutée de France, elle a changé l'image de cette institution à la fois secrète et jalousée, a fait entrer de nouveaux talents, humoristes, chroniqueurs, producteurs, a affronté son lot de rivalités et de départs dramatisés, d'amitiés et de deuils. Et acquis la certitude que rien ne rend plus fort et plus heureux que la fidélité à ses convictions.