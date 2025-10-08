De la certitude

Ma main, est-ce ma main ? Ce qui est vrai, jusqu'où est-ce vrai ? Je sais ; mais en suis-je certain ? Sur quoi repose mon sentiment de certitude ? A l'heure de la post-vérité, de quoi puis-je douter ? Puis-je prouver une fois pour toutes que j'ai raison et que l'autre a tort ? Dans les deux textes de ce recueil qui se font écho - des aphorismes sur la certitude écrits juste avant sa mort en 1951 et une fameuse conférence sur l'éthique prononcée en 1929 -, Wittgenstein interroge le scepticisme, nous éclaire sur les limites du langage, du psychisme, de la réalité, et se penche sur l'échec répété des philosophes à trouver une définition universelle de la vie bonne.