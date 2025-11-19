Le Guetteur de Dragons

Le jeune Sigund, qui vit aux côtés de sa grand-mère dans le village de Quanterel, se croit à l'abri du danger que les dragons font peser sur le royaume. Mais c'est sans compter l'arrivée d'Argaï, un énigmatique Guetteur de dragons, qui embarque le jeune garçon dans une folle aventure : ensemble, ils devront transporter des oeufs de dragons de l'autre côté de la Ronce, qui protège la contrée de ces monstres terrifiants. Au cours du voyage, Sigund en apprendra autant sur ces êtres légendaires que sur lui-même... S'APPROPRIER LA LECTURE - Premières impressions - Si les dragons pouvaient parler ! - Je m'approprie l'oeuvre à l'écrit COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Pierre Grimbert - Aux confins des genres : la fantasy - Mythes et dragons - Avez-vous bien lu ? - La fantasy et la cartographie GROUPEMENT DE TEXTES - Face à face avec le dragon : entre effroi et émerveillement.