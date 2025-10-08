Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Dans la tête de Churchill

Daniel Smith, Hélène Colombeau, Mario Pasa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a un style Churchill. Inébranlable, pragmatique sans perdre son éthique personnelle, réaliste tout en osant prendre des risques, le "lion rugissant" ne céda jamais. Aujourd'hui, ses leçons de vie et de combat, son humour, sa force de caractère, son flegme, sa maîtrise des mots peuvent se révéler des digues contre les autoritarismes, des outils pour défendre nos convictions, ou tout simplement des guides pour conduire notre vie et affronter les difficultés.

Par Daniel Smith, Hélène Colombeau, Mario Pasa
Chez Payot

|

Auteur

Daniel Smith, Hélène Colombeau, Mario Pasa

Editeur

Payot

Genre

Royaume-Uni

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans la tête de Churchill par Daniel Smith, Hélène Colombeau, Mario Pasa

Commenter ce livre

 

Dans la tête de Churchill

Daniel Smith trad. Hélène Colombeau

Paru le 08/10/2025

272 pages

Payot

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228940191
9782228940191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.