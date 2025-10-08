Dans la tête de Churchill

Il y a un style Churchill. Inébranlable, pragmatique sans perdre son éthique personnelle, réaliste tout en osant prendre des risques, le "lion rugissant" ne céda jamais. Aujourd'hui, ses leçons de vie et de combat, son humour, sa force de caractère, son flegme, sa maîtrise des mots peuvent se révéler des digues contre les autoritarismes, des outils pour défendre nos convictions, ou tout simplement des guides pour conduire notre vie et affronter les difficultés.