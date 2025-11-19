Inscription
#Roman francophone

King of Scots Tome 1

Liv Stone

ActuaLitté
Traditions, trahisons et tartelettes au coeur de l'Ecosse moderne ! Au sein d'une Ecosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Aédan Ier Stuart est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier, Aédan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Halley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du palais royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aédan, lui qui fut son babysitter le temps d'un été sur Skye ! S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Halley ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait. Une intimité naît, les défenses s'effondrent, et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle. Et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots, qui mettrait en péril l'avenir d'une Ecosse en pleine transformation.

Par Liv Stone
Chez Hachette

|

Auteur

Liv Stone

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Retrouver tous les articles sur King of Scots Tome 1 par Liv Stone

Commenter ce livre

 

King of Scots Tome 1

Liv Stone

Paru le 19/11/2025

576 pages

Hachette

8,90 €

ActuaLitté
9782017348535
© Notice établie par ORB
