#Essais

Le petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle

Christophe Haag

Pourquoi je me sens parfois submergé par mes émotions ? Comment mieux gérer mon stress au quotidien ? Et si, au lieu de les subir, mes émotions devenaient ma plus grande force ? La réponse à ces questions se trouve dans l'intelligence émotionnelle, une capacité que nous pouvons tous développer, et à tout âge. Grâce à elle, apprenez à mieux gérer votre stress, améliorer votre santé physique et mentale, développer de meilleures relations et surtout... apprenez à être plus satisfait de votre vie ! Dans ce petit guide illustré, Christophe Haag vous offre une exploration accessible et pratique de cette compétence essentielle : - Tout ce que vous devez savoir sur l'intelligence émotionnelle - Les clés pour identifier et comprendre vos émotions - Des outils pratiques pour les apprivoiser au quotidien - Des recommandations d'experts et exercices concrets pour développer votre quotient émotionnel Un guide complet et bienveillant pour vivre mieux et plus heureux ! Christophe Haag est spécialiste de l'intelligence émotionnelle. Docteur, professeur-chercheur HDR à Emlyon, il a co-fondé l'entreprise Génération QE. Ses thèmes de recherche portent sur l'émotion, l'intuition et l'intelligence émotionnelle, qu'il décrypte depuis plus de vingt ans dans des livres grand public, des articles de recherche et des conférences. Il est notamment l'auteur de La Contagion émotionnelle publié aux éditions Albin Michel.

Par Christophe Haag
Chez Albin Michel

|

Auteur

Christophe Haag

Editeur

Albin Michel

Genre

Gestion des émotions

Le petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle

Christophe Haag

Paru le 15/10/2025

200 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226503404
