Queen of Scots

Liv Stone

Mariage, machinations et maritozzi au coeur de l'Ecosse moderne. Leur mariage n'est qu'un contrat de trois ans : une alliance stratégique censée préserver une monarchie écossaise au bord de l'implosion. Pour Aédan Stuart, c'est un sacrifice nécessaire. Pour Halley Morland McLeod, le seul moyen de sauver ses espoirs de carrière. Mais dans les Highlands balayés par les vents, où les clans rivaux s'affrontent et où les trahisons se nouent, leur pacte est mis à rude épreuve. Pris au piège de leur propre jeu, ils découvrent en eux-mêmes des sentiments dangereux qui pourraient réduire leurs ambitions en cendres. Chaque regard devrait être une négociation, chaque baiser une performance... jusqu'à ce que la réalité de leurs désirs les rattrape. Entre complots de cour, secrets de famille et menace d'insurrection, Halley devra décider si elle est un pion... ou la reine qui changera les règles.

Paru le 19/11/2025

594 pages

20,00 €

9782017286394
