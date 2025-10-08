Ni capitulation ni résignation

"Le 13 novembre 2015, à la tête de mes équipes du RAID, je franchissais les portes du Bataclan. Enjambant les cadavres, glissant sur le sang répandu, nous avons dépassé ce jour-là les limites de ce qu'une société civilisée pouvait supporter en temps de paix. Depuis, une décennie s'est écoulée. Aujourd'hui, où en sommes-nous de notre courage ? Sommes-nous mieux armés pour faire aux menaces de toutes sortes ? " Livrant un diagnostic sans concession sur l'état de la France, l'ancien patron du RAID se dresse contre les renoncements qui mettent en péril notre société. Avec la lucidité de celui qui a affronté le pire sur le terrain et s'est heurté aux limites de l'exercice politique, il décortique nos fragilités : justice défaillante, institutions affaiblies, élites déconnectées, assistanat généralisé, bureaucratie paralysante... Refusant tout pessimisme, il trace une voie de renaissance fondée sur la responsabilité collective et individuelle et appelle chacun de nous à devenir acteur du changement. La nation ne se sauvera ni par la capitulation ni par la résignation, mais par le courage de regarder la réalité en face et d'agir. Chef du RAID de 2013 à 2017, puis député de 2017 à 2022, Jean-Michel Fauvergue est l'auteur de plusieurs ouvrages. Spécialiste du management en situation de crise, il met désormais son expertise à la disposition des élus locaux ainsi que des responsables d'entreprise.