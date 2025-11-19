Django Celebration : la tradition en partage, la virtuosité en héritage. Une rencontre entre deux personnalités incontournables du jazz manouche : Tchavolo Schmitt, qui incarne à lui seul cette musique, et Fanou Torracinta, un des plus brillants représentants de la nouvelle génération du gypsy jazz. La collection Django Celebration célèbre l'héritage de Django Reinhardt à travers une série de rencontres intergénérationnelles. Cette rencontre entre Tchavolo Schmitt et Fanou Torracinta ne doit rien au hasard. Tout jeune guitariste, Fanou a partagé une tournée d'été avec Tchavolo déterminante pour la suite de son parcours. 13 ans plus tard, Fanou s'est forgé une solide expérience scénique enrichie d'albums sous son nom. Tchavolo, de son côté, par son style caractéristique, alliant puissance rythmique et audace harmonique, demeure une référence dans l'univers du jazz manouche. Les deux hommes partagent un goût prononcé pour la valse et les belles mélodies, conformément à leur ancrage (culture manouche pour l'un, tradition corse pour l'autre). Les deux artistes s'affichent également comme de véritables explorateurs des ressources purement acoustiques de l'instrument (attaques, timbres, résonances...). Cette dimension apparaît notamment dans les introductions à la guitare seule ou les cadences de l'un ou de l'autre (Danse Norvégienne, Love Me Tender...), illustrant cette quête de la sonorité, dont Django Reinhardt fut lui-même l'initiateur, cultivant en passant l'art du prélude et celui de la coda. On retrouve dans le programme : des classiques de Django (Daphné, Stompin' at Decca...), des relectures de standards (Confessin', I can't give you anything but love, Stardust...), auxquelles s'ajoutent deux ballades, issues pour l'une du répertoire classique (la Danse norvégienne de Grieg) et pour l'autre de la grande chanson américaine (le Love me tender d'Elvis Presley). Pépite ! Tchavolo et Fanou, à l'instar de leur maître, privilégient un art de l'échange et de la complicité, pleinement illustré par leur version de Daphné ou I can't give you anything but love.