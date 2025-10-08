"Une multitude fuyait dans les rues, hurlait, fuyait vers le nord, fuyait devant l'enfer. Il n'y avait plus de respect, plus d'amour, plus de famille. Chacun courait pour sa peau". A l'occasion du 40e anniversaire de la mort de René Barjavel, édition collector de son chef-d'oeuvre. Dans la France de 2052, la technologie a envahi le quotidien. Lorsqu'arrive la grande panne d'électricité, la mégalopole robotisée se fige. Bientôt, un incendie géant dévore la ville. Quelques survivants, menés par le jeune agriculteur François Deschamps, fuient cette apocalypse et tentent de créer une nouvelle société régie par des lois naturelles. Publié chez Denoël en 1943, ce roman d'anticipation s'est avéré visionnaire. Barjavel y propose une réflexion sur le devenir de la civilisation face aux dérives du progrès technique et scientifique et met en scène la fin de l'humanité technophile - pour nous donner l'espoir d'un autre monde possible.