Ravage

Abel Quentin, René Barjavel

"Une multitude fuyait dans les rues, hurlait, fuyait vers le nord, fuyait devant l'enfer. Il n'y avait plus de respect, plus d'amour, plus de famille. Chacun courait pour sa peau". A l'occasion du 40e anniversaire de la mort de René Barjavel, édition collector de son chef-d'oeuvre. Dans la France de 2052, la technologie a envahi le quotidien. Lorsqu'arrive la grande panne d'électricité, la mégalopole robotisée se fige. Bientôt, un incendie géant dévore la ville. Quelques survivants, menés par le jeune agriculteur François Deschamps, fuient cette apocalypse et tentent de créer une nouvelle société régie par des lois naturelles. Publié chez Denoël en 1943, ce roman d'anticipation s'est avéré visionnaire. Barjavel y propose une réflexion sur le devenir de la civilisation face aux dérives du progrès technique et scientifique et met en scène la fin de l'humanité technophile - pour nous donner l'espoir d'un autre monde possible.

Par Abel Quentin, René Barjavel
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Abel Quentin, René Barjavel

Editeur

Editions Denoël

Genre

Science-fiction

Ravage

René Barjavel

Paru le 08/10/2025

320 pages

Editions Denoël

22,00 €

