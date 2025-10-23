Guide pratique pour comprendre et prévenir Voici un guide pratique essentiel qui aborde un sujet encore largement méconnu : le burn-out chez les étudiants. Bien que ce phénomène soit de plus en plus fréquent, il demeure peu exploré, malgré des conséquences majeures sur la santé mentale et le bien-être des jeunes adultes. S'appuyant sur des témoignages poignants et des recherches récentes, cet ouvrage met en lumière la réalité du burn-out étudiant, qui touche plus de 35% des étudiants, voire 50% dans certaines filières. A travers une approche transversale mêlant histoire, psychologie et sociologie, ce livre offre une analyse approfondie de ce phénomène, caractérisé par un épuisement émotionnel, mental et physique dû à des contraintes académiques et personnelles. Structuré en sept chapitres, Burn-out étudiant propose des outils concrets pour comprendre les mécanismes du burn-out et développer des stratégies de gestion du stress et d'épanouissement personnel. L'objectif est triple : sensibiliser le public à la réalité de l'épuisement étudiant, fournir des clés pour en reconnaître les signes et offrir des solutions pratiques pour prévenir et surmonter ce mal. Ce projet constitue un véritable appel à l'action, visant à briser le tabou entourant le burn-out étudiant et à répondre à un besoin croissant de ressources adaptées pour accompagner les jeunes adultes dans un environnement académique de plus en plus exigeant. L'auteure Léa Mangenot, thérapeute (psychopraticienne), est spécialisée dans l'accompagnement, le soutien et l'écoute active des adultes en difficulté psychologique. Passionnée de radio, elle également animatrice radio et cofondatrice d'un média dédié à la santé mentale. Sommaire Chapitre 1. Introduction au burn-out 1. Les fondements du burn-out - Herbert Freudenberger : le précurseur du concept de burn-out - Trois dimensions du burn-out identifiées en 1981 - Termes et significations associés au " burn-out 2. Comprendre le burn-out : points essentiels à connaître - Quatres grandes phases du développement du burn-out - Différence entre signes avant-coureurs et symptômes - Catégories de facteurs de risques - Conséquences d'un épuisement total - Cinq points essentiels à savoir sur le burn-out Chapitre 2. Le quotidien des étudiants, entre pressions, responsabilités et enjeux de la vie étudiante - Etre étudiant : définition et explication - Perception sociale de la vie étudiante et des étudiants - Vie étudiante : changements, transitions et pressions - Gestion de nouvelles et de nombreuses responsabilités Chapitre 3. Qu'est-ce que le burn-out étudiant ? 1. Définition et données - Quelle définition pour le burn-out étudiant ? - Existe-t-il des données chiffrées à ce sujet ? - Hausse du burn-out étudiant et crise sanitaire COVID 19 : y a-t-il un lien ? 2. Processus et symptômes - Importance de détecter les signes avant-coureurs - Symptômes du burn-out étudiant 3. Analyse approfondie des facteurs de risque - Burn-out étudiant : un phénomène multifactoriel - Exploration des causes multiples du burn-out étudiant Chapitre 4. Le burn-out étudiant : une réalité que nous ne pouvons ignorer - Disons-le, le burn-out chez un étudiant est possible ! - Est-il envisageable de prendre un arrêt lorsque l'on ne se sent pas en pleine forme ? - Conséquences du burn-out sur la vie et la santé de l'étudiant Chapitre 5. Portrait et voix étudiantes sur le burn-out - Portrait : à travers l'expérience d'Adèle - Réactions au burn-out étudiant : Témoignages d'étudiants Chapitre 6. Prévenir le burn-out étudiant avec précautions et conseils - Importance de la prévention - Conseils et pistes pour prévenir l'apparition du burn-out étudiant Chapitre 7. S'en remettre 1. Précautions et points de vigilance - Un processus de récupération en plusieurs phases - L'importance de la patience, de la persévérance et du repos - La récupération : un processus long et progressif - Le risque de se précipiter - Le risque de rechute : négligence de l'auto-soin et du temps accordé au rétablissement 2. Conseils et pistes pour se remettre efficacement d'un burn-out étudiant