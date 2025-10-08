Inscription
Où habiter demain ?

Mélody Denturck, Jean-Michel Billioud

ActuaLitté
Contre les idées reçues sur les migrations climatiques, un ouvrage clair et synthétique pour tout comprendre ! Afin d'échapper aux conséquences du dérèglement climatique qui ne cesse de s'aggraver, des millions de personnes sont dans l'obligation de fuir leur lieu de vie. Ces migrations sont souvent décrites de manière simpliste comme des phénomènes négatifs et déstabilisants pour les territoires d'accueil. Ce livre offre une perspective nuancée, loin des clichés, et invite à une meilleure compréhension de ces réalités complexes, qui n'ont rien à voir avec leurs instrumentalisations politiques. Il s'agit de tragédies humaines, qui déracinent des millions de familles. Conçu pour être le plus accessible possible, ce livre a pour ambition de donner des clés de compréhension, de combattre des idées reçues et de décrypter les images pour mieux illustrer le propos. En partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration, dont l'exposition Migrations et Climats (titre provisoire) ouvrira ses portes courant octobre 2025.

Par Mélody Denturck, Jean-Michel Billioud
Chez Casterman

Auteur

Mélody Denturck, Jean-Michel Billioud

Editeur

Casterman

Genre

Société et citoyenneté

Où habiter demain ?

Mélody Denturck, Jean-Michel Billioud

Paru le 08/10/2025

48 pages

Casterman

10,00 €

9782203298187
