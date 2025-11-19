Inscription
#Essais

Faire le bien, en mieux !

William MacAskill, Matthieu Ricard, Philippine Donnelly

ActuaLitté
"Un accro des données comme je les aime". BILL GATES "Magnifiquement écrit et extrêmement intelligent, Faire le Bien - en mieux ! devrait être une lecture obligatoire pour quiconque souhaite contribuer à un monde meilleur". STEVEN LEVITT "L'altruisme efficace - des efforts qui aident réellement les autres plutôt que de vous faire plaisir ou de vous mettre en avant - est l'une des grandes idées nouvelles du XXIe siècle. Faire le Bien - en mieux ! est le guide incontournable de ce nouveau mouvement prometteur". STEVEN PINKER Comment agir mieux pour le bien commun ? Telle est la question que se pose William MacAskill dans ce livre, phénomène mondial à sa parution, et qui a révolutionné les approches de la philanthropie et de l'altruisme. Etayée par de nombreux exemples concrets, la thèse est simple : pour vraiment faire le bien, les bonnes intentions ne suffisent pas ; il faut agir de manière réfléchie et stratégique. Cet ouvrage explique comment.

Par William MacAskill, Matthieu Ricard, Philippine Donnelly
Chez Hermann

|

Auteur

William MacAskill, Matthieu Ricard, Philippine Donnelly

Editeur

Hermann

Genre

Réussite personnelle

Retrouver tous les articles sur Faire le bien, en mieux ! par William MacAskill, Matthieu Ricard, Philippine Donnelly

Faire le bien, en mieux !

William MacAskill trad. Philippine Donnelly

Paru le 19/11/2025

257 pages

Hermann

20,00 €

ActuaLitté
9791037044808
