"Un accro des données comme je les aime". BILL GATES "Magnifiquement écrit et extrêmement intelligent, Faire le Bien - en mieux ! devrait être une lecture obligatoire pour quiconque souhaite contribuer à un monde meilleur". STEVEN LEVITT "L'altruisme efficace - des efforts qui aident réellement les autres plutôt que de vous faire plaisir ou de vous mettre en avant - est l'une des grandes idées nouvelles du XXIe siècle. Faire le Bien - en mieux ! est le guide incontournable de ce nouveau mouvement prometteur". STEVEN PINKER Comment agir mieux pour le bien commun ? Telle est la question que se pose William MacAskill dans ce livre, phénomène mondial à sa parution, et qui a révolutionné les approches de la philanthropie et de l'altruisme. Etayée par de nombreux exemples concrets, la thèse est simple : pour vraiment faire le bien, les bonnes intentions ne suffisent pas ; il faut agir de manière réfléchie et stratégique. Cet ouvrage explique comment.