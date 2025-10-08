Le grand cherche et trouve de Facteur Souris

Facteur Souris fête ses 10 ans ! C'est la fin de la journée et Facteur Souris a fini sa tournée. Monsieur Ours a l'air surpris. " Facteur Souris, où est donc passé votre pantalon ? " Le petit facteur est bien découragé. Il a tout perdu ! Sa casquette, son pantalon, sa chemise, son sac, ses enveloppes, son chariot et même son camion ! Il va avoir besoin de ses petits lecteurs pour l'aider à tout retrouver ! Un album anniversaire plein de fête et de jeu pour fêter les 10 ans de Facteur Souris !