#Essais

L'Egypte ancienne

Sophie Desplancques

ActuaLitté
D'environ - 3000 à - 332, à travers trente dynasties, la civilisation égyptienne s'est développée et a marqué le monde de son empreinte. Sophie Desplancques présente, au regard des dernières avancées de la recherche, les grandes périodes de l'époque pharaonique. Elle analyse la politique intérieure et extérieure menée par les principaux souverains et offre ainsi au lecteur les moyens d'appréhender l'histoire complexe de l'Egypte ancienne.

Par Sophie Desplancques
Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Sophie Desplancques

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

L'Egypte ancienne

Sophie Desplancques

Paru le 19/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

ActuaLitté
9782715437548
