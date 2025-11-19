D'environ - 3000 à - 332, à travers trente dynasties, la civilisation égyptienne s'est développée et a marqué le monde de son empreinte. Sophie Desplancques présente, au regard des dernières avancées de la recherche, les grandes périodes de l'époque pharaonique. Elle analyse la politique intérieure et extérieure menée par les principaux souverains et offre ainsi au lecteur les moyens d'appréhender l'histoire complexe de l'Egypte ancienne.