Une marionnette irrésistible pour une histoire toute douce ! Maman biche est la reine de la forêt. Mais cela ne lui empêche pas de passer du temps avec son petit faon. A la nuit tombée, elle l'emmène se promener pendant que tout le monde dort. Quand le soleil commence à se lever, c'est à leur tour de se coucher, l'un contre l'autre. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.