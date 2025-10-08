L'Année sociologique Volume 75 N° 2/2025

L'Année sociologique, fondée par Emile Durkheim et publiée pour la première fois en 1898, est l'une des plus anciennes revues de sciences sociales et fait partie du patrimoine historique de la sociologie nationale et internationale. Elle est actuellement une revue ouverte, dont le seul principe est la recherche de la précision et de la rigueur scientifique dans la connaissance sociologique. Elle publie principalement des contributions au savoir sociologique empirique, mais aussi des apports à caractère théorique et épistémologique, ainsi que des recherches en histoire des sciences sociales. Elle s'intéresse également à la relation entre la sociologie et les différentes sciences sociales (notamment l'histoire, l'anthropologie, l'économie ou la psychologie). L'Année sociologique, dont la diffusion est assurée sur supports papier et électronique, accueille des travaux de recherche originaux, articles spontanés qui lui sont proposés ou numéros thématiques qui cherchent à faire le point sur l'état d'avancement des différents domaines de la sociologie, ainsi que des comptes rendus critiques, où sont analysés les ouvrages essentiels récents tant français qu'étrangers, intéressant la sociologie générale et les sociologies spécialisées. Revue francophone, elle est ouverte à la publication de textes en anglais.