Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

10 attitudes gagnantes pour réussir dans la vie

Emeric Lebreton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre prouve que ceux qui réussissent ne sont pas obligatoirement les plus créatifs, les plus intelligents, les plus rusés. Ce ne sont pas non plus forcément ceux qui ont été favorisés par la naissance ou la culture. En fait, la réussite dépend plus de l'attitude que de facteurs innés. Insistant sur le côté volontaire de la démarche, l'auteur est très optimiste. Il montre que chacun de nous a les moyens de réussir s'il le veut vraiment et explique comment s'y prendre. Dix courtes histoires (du mythe de Pygmalion à Steve Jobs), chacune suivie de trois idées à retenir pour réussir et de trois actions à réaliser immédiatement. Par cette construction simple, ce sont soixante conseils concrets pour réussir qui sont facilement assimilés par le lecteur.

Par Emeric Lebreton
Chez Dunod

|

Auteur

Emeric Lebreton

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 10 attitudes gagnantes pour réussir dans la vie par Emeric Lebreton

Commenter ce livre

 

10 attitudes gagnantes pour réussir dans la vie

Emeric Lebreton

Paru le 08/10/2025

217 pages

Dunod

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100887033
9782100887033
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.