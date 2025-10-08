10 attitudes gagnantes pour réussir dans la vie

Ce livre prouve que ceux qui réussissent ne sont pas obligatoirement les plus créatifs, les plus intelligents, les plus rusés. Ce ne sont pas non plus forcément ceux qui ont été favorisés par la naissance ou la culture. En fait, la réussite dépend plus de l'attitude que de facteurs innés. Insistant sur le côté volontaire de la démarche, l'auteur est très optimiste. Il montre que chacun de nous a les moyens de réussir s'il le veut vraiment et explique comment s'y prendre. Dix courtes histoires (du mythe de Pygmalion à Steve Jobs), chacune suivie de trois idées à retenir pour réussir et de trois actions à réaliser immédiatement. Par cette construction simple, ce sont soixante conseils concrets pour réussir qui sont facilement assimilés par le lecteur.