Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Détour vers le turfu

Novy, Waltch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Myrtille McFart, lycéen pas très futé, se retrouve accidentellement projeté dans le passé grâce à l'invention de son ami, l'excentrique Professeur Gommette Brome. Mais attention : dans le passé, le moindre faux pas peut bouleverser l'avenir ! Myrtille parviendra-t-il à sauver son futur ? Sera-t-il de retour à l'heure pour le goûter ? Ou bien se perdra-t-il à jamais dans l'univers parallèle des années 80 avec deux minutes de retard ? Tout est possible quand on a le temps ! Entre humour burlesque et références geek, découvrez la parodie ultime du cultissime Retour vers le futur !

Par Novy, Waltch
Chez Jungle

|

Auteur

Novy, Waltch

Editeur

Jungle

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Détour vers le turfu par Novy, Waltch

Commenter ce livre

 

Détour vers le turfu

Novy, Waltch

Paru le 23/10/2025

48 pages

Jungle

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782822247719
9782822247719
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.