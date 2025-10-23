Détour vers le turfu

Myrtille McFart, lycéen pas très futé, se retrouve accidentellement projeté dans le passé grâce à l'invention de son ami, l'excentrique Professeur Gommette Brome. Mais attention : dans le passé, le moindre faux pas peut bouleverser l'avenir ! Myrtille parviendra-t-il à sauver son futur ? Sera-t-il de retour à l'heure pour le goûter ? Ou bien se perdra-t-il à jamais dans l'univers parallèle des années 80 avec deux minutes de retard ? Tout est possible quand on a le temps ! Entre humour burlesque et références geek, découvrez la parodie ultime du cultissime Retour vers le futur !