#Essais

Voulons-nous des enfants barbares ?

Maurice Berger

La quasi-totalité des enfants et préadolescents auteurs de violences pathologiques extrêmes ont été soumis tout petits, le plus souvent avec leurs parents, à des relations particulièrement défectueuses entraînant des traumatismes relationnels précoces. Pour faire face à ces traumatismes, ils ont, dès les premières années de leur vie, mis en place des processus de défense incluant la violence. Devenus adolescents ou adultes, beaucoup blesseront, voire violeront ou tueront. Leur prise en charge thérapeutique est de résultat aléatoire, pourtant les connaissances scientifiques qui permettraient une vraie prévention existent. Seule la France refuse de les prendre en compte car ce savoir bat en brèche un bon nombre de croyances. Le lien de causalité entre traumatisme relationnel précoce et violence fait chez nous l'objet d'un déni volontaire et sans remède. Le nombre d'enfants "barbares" qui n'ont pas la liberté interne de ne pas frapper va continuer à croître sans que nous parvenions à modifier notre manière de penser. Cet ouvrage veut y contribuer.

Par Maurice Berger
Chez Dunod

|

Auteur

Maurice Berger

Editeur

Dunod

Genre

Sociologie

Voulons-nous des enfants barbares ?

Maurice Berger

Paru le 08/10/2025

240 pages

Dunod

24,00 €

9782100886951
© Notice établie par ORB
