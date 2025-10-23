Inscription
#Beaux livres

Bruno Dufour-Coppolani

D'auteurs Collectif, OREP

Artiste, conférencier et enseignant très récemment retraité, Bruno Dufour-Coppolani développe une recherche rigoureuse sur la matérialité du support pictural et les figures qui l'habitent. Il articule son travail autour des notions d'usure, de surface et de temporalité. Exposé à l'échelle internationale, il construit une oeuvre cohérente où la peinture devient le lieu d'un dialogue profond entre corps, image et mémoire. Points forts, mots-clés : Exposition du 18 octobre 2025 au 15 mars 2026 - Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô - Peinture comme dialogue avec l'autre - Quête artistique - Réflexion sur la condition humaine - Exploration des textures - Artiste local

Par D'auteurs Collectif, OREP
Chez OREP Editions

|

Auteur

D'auteurs Collectif, OREP

Editeur

OREP Editions

Genre

Ecrits sur l'art

Bruno Dufour-Coppolani

D'auteurs Collectif, OREP

Paru le 17/10/2025

44 pages

OREP Editions

18,00 €

9782815110570
© Notice établie par ORB
