Artiste, conférencier et enseignant très récemment retraité, Bruno Dufour-Coppolani développe une recherche rigoureuse sur la matérialité du support pictural et les figures qui l'habitent. Il articule son travail autour des notions d'usure, de surface et de temporalité. Exposé à l'échelle internationale, il construit une oeuvre cohérente où la peinture devient le lieu d'un dialogue profond entre corps, image et mémoire. Points forts, mots-clés : Exposition du 18 octobre 2025 au 15 mars 2026 - Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô - Peinture comme dialogue avec l'autre - Quête artistique - Réflexion sur la condition humaine - Exploration des textures - Artiste local