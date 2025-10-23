Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Ariana Grande, l'histoire d'une icône de la Mode

Caroline Young

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De ses débuts à ses looks les plus iconiques, plongez dans l'univers d'Ariana Grande et découvrez comment la popstar est devenue une véritable icône de la mode. Du kitsch au cool girl, du street style à la scène, l'ascension d'Ariana Grande vers la célébrité s'est toujours accompagnée d'une véritable évolution stylistique. Que ce soit en Vera Wang sur mesure au Met Gala, en couches spectaculaires de tulle signées Giambattista Valli aux Grammy Awards, ou en look décontracté avec cuissardes et sweat oversize, Ariana s'approprie chaque style avec assurance. Depuis ses débuts sur Nickelodeon, en passant par ses albums à succès et ses performances cultes, jusqu'à son rôle récemment acclamé dans Wicked, Icons of Style décrypte chacun de ses looks marquants, de la scène aux tapis rouges, en passant par les aéroports et les cérémonies de remise de prix. A travers 100 photographies saisissantes et un texte éclairé, la journaliste mode Caroline Young explore les inspirations, les pièces clés et les tenues emblématiques de l'une des icônes pop les plus appréciées au monde.

Par Caroline Young
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Caroline Young

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ariana Grande, l'histoire d'une icône de la Mode par Caroline Young

Commenter ce livre

 

Ariana Grande, l'histoire d'une icône de la Mode

Caroline Young

Paru le 06/11/2025

224 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809909777
9782809909777
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.