Ariana Grande, l'histoire d'une icône de la Mode

De ses débuts à ses looks les plus iconiques, plongez dans l'univers d'Ariana Grande et découvrez comment la popstar est devenue une véritable icône de la mode. Du kitsch au cool girl, du street style à la scène, l'ascension d'Ariana Grande vers la célébrité s'est toujours accompagnée d'une véritable évolution stylistique. Que ce soit en Vera Wang sur mesure au Met Gala, en couches spectaculaires de tulle signées Giambattista Valli aux Grammy Awards, ou en look décontracté avec cuissardes et sweat oversize, Ariana s'approprie chaque style avec assurance. Depuis ses débuts sur Nickelodeon, en passant par ses albums à succès et ses performances cultes, jusqu'à son rôle récemment acclamé dans Wicked, Icons of Style décrypte chacun de ses looks marquants, de la scène aux tapis rouges, en passant par les aéroports et les cérémonies de remise de prix. A travers 100 photographies saisissantes et un texte éclairé, la journaliste mode Caroline Young explore les inspirations, les pièces clés et les tenues emblématiques de l'une des icônes pop les plus appréciées au monde.