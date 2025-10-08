Inscription
#Essais

Premières dames sur le divan

Joseph Agostini

ActuaLitté
Dans Premières Dames, Joseph Agostini nous livre une analyse fascinante du rôle complexe et souvent paradoxal des épouses présidentielles en France. De "Tante Yvonne" à Brigitte Macron, en passant par Danielle Mitterrand et Bernadette Chirac, ce livre explore comment ces femmes ont navigué entre les attentes traditionnelles et leur désir d'affirmation personnelle. A travers une perspective psychanalytique éclairante, l'ouvrage déconstruit les évidences sur le genre et le pouvoir, révélant comment ces Premières Dames ont façonné, bousculé ou transcendé leur rôle. De la soumission apparente aux rebellions assumées, de l'influence discrète au pouvoir revendiqué, chaque trajectoire suit l'évolution de la société française. Une plongée captivante dans les coulisses de l'Elysée qui interroge la place des femmes dans la sphère du pouvoir, les constructions sociales du genre et la transformation progressive d'une mission aussi prestigieuse que contestée.

Par Joseph Agostini
Chez Dunod

|

Auteur

Joseph Agostini

Editeur

Dunod

Genre

Sciences politiques

Retrouver tous les articles sur Premières dames sur le divan par Joseph Agostini

Commenter ce livre

 

Premières dames sur le divan

Joseph Agostini

Paru le 08/10/2025

160 pages

Dunod

16,90 €

ActuaLitté
9782100874750
