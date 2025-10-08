Inscription
#Essais

Phédon

Platon, Monique Dixsaut

ActuaLitté
Le Phédon raconte une mort, celle de Socrate. Mais le récit de ces adieux singuliers est l'occasion de tenir un discours différent à ce sujet. Car Socrate meurt après avoir parlé, après avoir arraché à la mort son "masque" effrayant de sorcière, et en pariant sur l'immortalité de nos âmes. Avec lui, mort et philosophie se livrent au même travail que Pénélope, défaisant ce que la vie a tissé et délivrant l'âme de l'oubli d'elle-même. Il est impossible de lire ce dialogue-là tout à fait comme on en lirait un autre. Platon, qui n'assistait ni à ce dernier entretien ni à ces derniers instants du maître, les élève à une vérité plus haute que toute exactitude historique. Et Socrate qui, "demain", ne sera plus là, est présent comme il ne l'a jamais été.

Par Platon, Monique Dixsaut
Chez Flammarion

|

Auteur

Platon, Monique Dixsaut

Editeur

Flammarion

Genre

Platon

Phédon

Platon trad. Monique Dixsaut

Paru le 08/10/2025

448 pages

Flammarion

9,00 €

ActuaLitté
9782080499639
© Notice établie par ORB
