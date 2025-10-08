28 novembre 1729 : de manière imprévisible, les Natchez, peuple amérindien de Louisiane, massacrent les colons installés dans leur voisinage depuis une quinzaine d'années. L'événement est d'autant plus traumatisant qu'il s'agit d'une tribu alliée des Français aux yeux desquels le peuple des Natchez offrait tous les gages de la sophistication. Les représailles seront féroces et conduiront les Natchez au bord de la disparition. Près de trois siècles après les faits, l'auteur mobilise toutes les sources disponibles, tant écrites qu'orales, pour interroger la violence en contexte colonial et tenter de résoudre l'énigme de cet événement. Ce faisant, il restitue aux Natchez leur épaisseur culturelle et cherche à rendre leur dignité en tant que nation.