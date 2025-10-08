Inscription
Jimmy Mohamed, Raphaël Haumont, Martin Einer

ActuaLitté
Une remarque revient souvent en commentaire des vidéos dans lesquelles je tente de vous alerter sur les produits ultratransformés : "Avec toi, on ne peut plus rien manger ! " C'est dire si les plats industriels se sont imposés dans notre alimentation quotidienne ! Pourtant, leur version "maison" est souvent très simple à réaliser, plus saine et moins coûteuse. C'est l'objectif que Raphaël et moi nous sommes donné : non seulement le prouver, en testant une à une les quarante-huit recettes de ce livre, mais surtout vous permettre de les cuisiner immédiatement vous-même, pour que peu à peu nous remplacions dans nos assiettes les sucres, colorants chimiques et autres additifs en surnombre. Sans jamais renoncer à se faire plaisir !

Jimmy Mohamed, Raphaël Haumont, Martin Einer
Chez Flammarion

Auteur

Jimmy Mohamed, Raphaël Haumont, Martin Einer

Editeur

Flammarion

Genre

Cuisine familiale

Meilleur !

Jimmy Mohamed, Raphaël Haumont

Paru le 08/10/2025

120 pages

Flammarion

16,90 €

9782080494047
© Notice établie par ORB
